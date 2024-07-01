"Не берите этот чай даже бесплатно": Росконтроль назвал 3 марки, которые попали в черный список

Фото из архива "Про Города"

Чай – это напиток, который стал неотъемлемой частью жизни многих россиян. Наряду с кофе, он является одним из самых популярных горячих напитков, которым наслаждаются в любое время суток. Медленное смакование ароматной чашки чая может стать приятным повседневным ритуалом, дарящим комфорт и умиротворение. Чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами этого напитка, при выборе чая следует уделять особое внимание его качеству. В последние годы ведущая независимая экспертная организация России – Росконтроль – провела всестороннее исследование чайного рынка, проанализировав как пакетированные, так и листовые сорта – как зеленые, так и черные.

Результаты этой проверки оказались чрезвычайно показательными. Во-первых, они опровергли распространенное мнение о том, что чай в пакетиках неизбежно содержит только фабричную пыль и мусор. Один из проверенных сортов даже был удостоен престижного Всероссийского знака качества – это чай «Бета-чай. Королевское качество». Среди лучших марок также оказались такие известные бренды, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский».

Однако исследование Росконтроля выявило и несколько образцов чая, которые эксперты не рекомендуют к приобретению. В «черный список» попали зеленые чаи двух марок, произведенные на Шри-Ланке и в Ленинградской области, в которых было обнаружено превышение допустимой нормы содержания плесени в 15 раз. Аналогичная проблема была найдена и в черном чае собственной торговой марки одной из известных сетей супермаркетов в Москве.

Кроме того, специалисты Росконтроля предостерегли российских потребителей от покупки черного чая, содержащего грубо измельченные листья и черешки. Эти марки, даже несмотря на привлекательные акции и скидки, лучше обходить стороной.

Таким образом, результаты тщательной проверки показали, что не все производители чая неукоснительно соблюдают высокие стандарты качества. Некоторые образцы содержат нежелательные примеси и превышение допустимых норм, что может наносить вред здоровью потребителей. Поэтому при выборе чая крайне важно учитывать репутацию бренда-изготовителя и тщательно изучать экспертные отзывы, чтобы приобретать только качественную и безопасную продукцию.

Стоит отметить, что чай как напиток действительно обладает множеством полезных свойств. Он богат антиоксидантами, витаминами и минералами, оказывает тонизирующее и успокаивающее действие. Включение высококачественного чая в рацион может принести немало пользы для здоровья.

Однако, чтобы насладиться всеми этими преимуществами, необходимо ответственно подходить к выбору чая. Помимо рекомендаций экспертов, следует также учитывать такие факторы, как место происхождения, метод обработки, степень ферментации, внешний вид, дату упаковки и наличие сертификатов качества.

Следуя этим критериям, потребители смогут найти действительно качественный, полезный и безопасный для здоровья чай, который подарит истинное удовольствие и насыщенные вкусовые впечатления. Забота о качестве этого напитка – это фактически забота о собственном здоровье и благополучии.

В заключение, результаты всестороннего исследования Росконтроля еще раз подтвердили важность внимательного и ответственного отношения к качеству пищевых продуктов, в том числе чая. Чтобы избежать приобретения некачественной продукции, потребителям рекомендуется опираться на советы экспертов и отдавать предпочтение надежным, проверенным брендам, даже если это потребует небольших дополнительных затрат. Ведь здоровье и благополучие – превыше всего, пишет progorod62.ru.