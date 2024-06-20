В Коми две жительницы лишись более двух миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Коми ухтинка и сыктывкарка потеряли в общей сумме более двух миллионов рублей. Они хотели заработать на инвестициях. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

В полицию Сыктывкара поступило заявление от местной жительницы. Как стало известно, женщина находясь в “декрете” в течение месяца общалась с незнакомцами, которые представлялись менеджерами по торгам на бирже. По их указанию женщина скачала некое приложение, через которое зачисляла денежные средства на электронный кошелек и отслеживала “прибыль”. Сыктывкара вложила свои накопления, а также одолжила у своей подруги более двух миллионов рублей. Все деньги она перевела на счета злоумышленников.