В Коми две жительницы лишись более двух миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях
- 21:45 20 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Коми ухтинка и сыктывкарка потеряли в общей сумме более двух миллионов рублей. Они хотели заработать на инвестициях. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.
В полицию Сыктывкара поступило заявление от местной жительницы. Как стало известно, женщина находясь в “декрете” в течение месяца общалась с незнакомцами, которые представлялись менеджерами по торгам на бирже. По их указанию женщина скачала некое приложение, через которое зачисляла денежные средства на электронный кошелек и отслеживала “прибыль”. Сыктывкара вложила свои накопления, а также одолжила у своей подруги более двух миллионов рублей. Все деньги она перевела на счета злоумышленников.
Аналогичная ситуация произошла с пенсионеркой из Ухты. Женщина сделала инвестиционный вклад в размере более 300 тысяч рублей. Ухтинке позвонили неизвестные и предложили заработать путем продажи валюты. После перечисления средств пенсионерка больше не могла связаться с “финансовым консультантом”.
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