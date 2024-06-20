В Сыктывкаре на одной из улиц введут одностороннее движение авто

Фото из архива "Про Город"

В столице Республики Коми городская администрация введет одностороннее двидение для авто по улице Маркова. Из-за этого маршрут пассажирского автобуса № 17 временно изменится. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара.

Изменения связаны с празднованием Дня Святой Троицы. Общественный транспорт №17 будет осуществлять перевозку пассажиров по временному маршруту: улица Морозова – улица Станционная – улица Маркова – улица Димитрова – улица Гаражная – улица Пушкина – улица Маркова – улица Станционная.