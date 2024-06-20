В Сыктывкаре на одной из улиц введут одностороннее движение авто
- 16:45 20 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В столице Республики Коми городская администрация введет одностороннее двидение для авто по улице Маркова. Из-за этого маршрут пассажирского автобуса № 17 временно изменится. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара.
Изменения связаны с празднованием Дня Святой Троицы. Общественный транспорт №17 будет осуществлять перевозку пассажиров по временному маршруту: улица Морозова – улица Станционная – улица Маркова – улица Димитрова – улица Гаражная – улица Пушкина – улица Маркова – улица Станционная.
Изменения на улице Маркова начнутся с восьми утра 22 июня и продлятся до 14:00 23 июня.
Напомним, в Сыктывкаре 21 июня в Мичуринском парке состоится Всероссийская акция “Огненные картины войны”. Акция стартует в 22:30.
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