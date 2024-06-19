В Сыктывкаре к 1 сентября откроют новую школу на 825 мест

В Эжвинском районе Сыктывкара в микрорайоне Емваль к 1 сентября завершат строительство новой школы. Учебное заведение будем вмещать в себя 825 человек. Об этом сообщает министр образования Республики Коми Наталья Якимова.

Сейчас на строительном объекте подрядная организация проводит работы по отделке и установке мебели и оборудования.