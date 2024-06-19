В Сыктывкаре к 1 сентября откроют новую школу на 825 мест
- 19:15 19 июня
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- Инесса Богатая
В Эжвинском районе Сыктывкара в микрорайоне Емваль к 1 сентября завершат строительство новой школы. Учебное заведение будем вмещать в себя 825 человек. Об этом сообщает министр образования Республики Коми Наталья Якимова.
Сейчас на строительном объекте подрядная организация проводит работы по отделке и установке мебели и оборудования.
Уточняется, что в новой школе также будет находится технопарк “Кванториум”. Учащиеся смогут более подробно изучать предметы естественно-научного направления на современном оборудовании. Кроме того, в школе предусмотрены несколько спортивных площадок и залов.
Напомним, в столице Республики Коми капитальный ремонт учебных заведений проходит согласно графику. С 1 июня 2024 года стартовали ремонтные работы в нескольких школа: №21, №22, №31.
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