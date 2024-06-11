В Сыктывкаре ремонт школ проходит по графику

Фото сыктывкарской мэрии

Об этом заявили в мэрии столицы Коми. На данный момент в Сыктывкаре проходят капитальные ремонтные работы в семи школах города. С февраля 2024 года ремонт начался в школах №4, №16, гимназии имени Пушкина, с 1 апреля – в школе №36.

Сейчас в этих образовательных организациях прошли подготовительные и демонтажные работы. Также подрядчики начали работу по устройству полов и коммуникаций.

С 1 июня подрядные организации начали ремонтные работы в школах №21, №22, №31. Во всех учебных учреждениях ремонтная кампания проходит в соответствии с графиком и нормативами, которые были предусмотрены договорами.