В Сыктывкаре ремонт школ проходит по графику
- 22:45 11 июня
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- Олег Помидоров
Об этом заявили в мэрии столицы Коми.
На данный момент в Сыктывкаре проходят капитальные ремонтные работы в семи школах города. С февраля 2024 года ремонт начался в школах №4, №16, гимназии имени Пушкина, с 1 апреля – в школе №36.
Сейчас в этих образовательных организациях прошли подготовительные и демонтажные работы. Также подрядчики начали работу по устройству полов и коммуникаций.
С 1 июня подрядные организации начали ремонтные работы в школах №21, №22, №31. Во всех учебных учреждениях ремонтная кампания проходит в соответствии с графиком и нормативами, которые были предусмотрены договорами.
Ранее в Сыктывкаре, в рамках программы “Модернизация школьных систем образования” капитально отремнотировали здание гимназии имени Пушкина на улице Советской. В 2024-2025 годах ремонт охватит девять сыктывкарских школ.