Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре ремонт школ проходит по графику

В Сыктывкаре ремонт школ проходит по графикуФото сыктывкарской мэрии

Об этом заявили в мэрии столицы Коми.

На данный момент в Сыктывкаре проходят капитальные ремонтные работы в семи школах города. С февраля 2024 года ремонт начался в школах №4, №16, гимназии имени Пушкина, с 1 апреля – в школе №36.

Сейчас в этих образовательных организациях прошли подготовительные и демонтажные работы. Также подрядчики начали работу по устройству полов и коммуникаций.

С 1 июня подрядные организации начали ремонтные работы в школах №21, №22, №31. Во всех учебных учреждениях ремонтная кампания проходит в соответствии с графиком и нормативами, которые были предусмотрены договорами.

Ранее в Сыктывкаре, в рамках программы “Модернизация школьных систем образования” капитально отремнотировали здание гимназии имени Пушкина на улице Советской. В 2024-2025 годах ремонт охватит девять сыктывкарских школ.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости