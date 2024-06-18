В Ухте посетитель ночного клуба скончался из-за удара в челюсть
- 19:15 18 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Ухте местный житель ударил в челюсть человека, с которым вступил в спор. В результате нанесенной черепно-мозговой травмы, пострадавший скончался в реанимации в одной из местных больниц. Инцидент произошел возле очередного ночного клуба. Об этом сообщает Управление ФССП России по Республике Коми.
Ухтинец сам сдался правоохранительным органам. Суд взыскал с мужчины полмиллиона рублей в пользу отца погибшего за причиненный моральный вред.
Суд учел тот факт, что обвиняемый пришел в отделение полиции самостоятельно. Также неправомерное поведение погибшего, искреннее раскаяние и частичное возмещение ущерба смягчили наказание обвиняемого. Ему назначили срок в размере 10 месяцев ограничения свободы.
Читайте также:
- Чеснок просто обожает это популярное удобрение, особенно в июне
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина предсказала удачу трем знакам в конце июня 2024 года
- Отрава в яркой бутылке: в Роскачестве назвали растительное масло, которое испортит любое блюдо
- "Цена взлетит в небеса": россиян призвали заранее купить это