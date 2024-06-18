В Ухте посетитель ночного клуба скончался из-за удара в челюсть

В Ухте местный житель ударил в челюсть человека, с которым вступил в спор. В результате нанесенной черепно-мозговой травмы, пострадавший скончался в реанимации в одной из местных больниц. Инцидент произошел возле очередного ночного клуба. Об этом сообщает Управление ФССП России по Республике Коми.

Ухтинец сам сдался правоохранительным органам. Суд взыскал с мужчины полмиллиона рублей в пользу отца погибшего за причиненный моральный вред.