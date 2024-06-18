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В Ухте посетитель ночного клуба скончался из-за удара в челюсть

В Ухте посетитель ночного клуба скончался из-за удара в челюсть Фото из архива "Про Город"

В Ухте местный житель ударил в челюсть человека, с которым вступил в спор. В результате нанесенной черепно-мозговой травмы, пострадавший скончался в реанимации в одной из местных больниц. Инцидент произошел возле очередного ночного клуба. Об этом сообщает Управление ФССП России по Республике Коми. 

Ухтинец сам сдался правоохранительным органам. Суд взыскал с мужчины полмиллиона рублей в пользу отца погибшего за причиненный моральный вред. 

Суд учел тот факт, что обвиняемый пришел в отделение полиции самостоятельно. Также неправомерное поведение погибшего, искреннее раскаяние и частичное возмещение ущерба смягчили наказание обвиняемого. Ему назначили срок в размере 10 месяцев ограничения свободы.

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