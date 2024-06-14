Не только на квасе с колбасой: вот как готовят окрошку в регионах РФ — некоторые рецепты поражают

Окрошка — популярный летний суп. Именно им заменяют в жару горячие супы или борщ. Но не все знают, что в разных регионах РФ это блюдо готовят по-разному, о чём рассказали эксперты "Рамблер. Женский", передает hibiny.ru.



Оказывается, существует множество вариантов невероятных сочетаний, отличающихся от традиционного варианта на квасе с колбасой.



Например, в регионах Черноземья принято готовить окрошку не на тёмном квасе, а на белом. Хозяйки обычно делают напиток самостоятельно на хлебных корках.



На Дальнем востоке можно попробовать необычную окрошку с рыбой, а не с колбасой или мясом, как мы привыкли.



На Волге можно встретить окрошку с воблой, так её когда-то модернизировали бурлаки.



На Кавказе и в близлежащих регионах едят окрошку на кефире, эта традиция пошла со времён Советского Союза, когда активно пропагандировалась польза молочных продуктов. В регионах Северного Кавказа используют не кефир, а традиционные мацони или тан.



В Башкирии вы можете попробовать окрошку на ряженке или айране, в суп добавляют много овощей.



В Татарстане готовят холодный суп на катыке, это местный вариант простокваши. Добавляют в него много яиц, зелени, свежих овощей и мяса.

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