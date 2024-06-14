Вашу квартиру легко продадут, не спросив вас: новое правило вступило в силу сегодня
- 14:54 14 июня
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- Служба новостей
Эксперты дали подробное объяснение изменений в законодательстве, касающихся продажи совместной недвижимости супругами. Основные моменты:
С 15 июня 2024 года в России вступает в силу новое правило, которое меняет порядок продажи недвижимости, принадлежащей супругам. Теперь один из супругов сможет продать или подарить совместную квартиру без нотариального согласия второго супруга в нескольких случаях:
- Если квартира была куплена только на средства одного из супругов.
- Если супруги заранее разделили недвижимость, заключив брачный договор.
- Если продажа происходит после развода.
- Если второй супруг не сможет доказать, что покупатель или одаряемый знал или должен был знать об отсутствии согласия второго супруга на сделку.
Последний пункт является ключевым нововведением - отныне отменить сделку с недвижимостью, совершенную без согласия второго супруга, будет крайне сложно, так как бремя доказательства лежит на несогласном супруге.
Эти изменения могут существенно повлиять на рынок недвижимости и отношения между супругами, поэтому важно быть в курсе нововведений и консультироваться с юристами, сообщает pg12.ru.
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