Вашу квартиру легко продадут, не спросив вас: новое правило вступило в силу сегодня

Фото из архива "Про Города"

Эксперты дали подробное объяснение изменений в законодательстве, касающихся продажи совместной недвижимости супругами. Основные моменты: С 15 июня 2024 года в России вступает в силу новое правило, которое меняет порядок продажи недвижимости, принадлежащей супругам. Теперь один из супругов сможет продать или подарить совместную квартиру без нотариального согласия второго супруга в нескольких случаях:

Если квартира была куплена только на средства одного из супругов.

Если супруги заранее разделили недвижимость, заключив брачный договор.

Если продажа происходит после развода.

Если второй супруг не сможет доказать, что покупатель или одаряемый знал или должен был знать об отсутствии согласия второго супруга на сделку. Последний пункт является ключевым нововведением - отныне отменить сделку с недвижимостью, совершенную без согласия второго супруга, будет крайне сложно, так как бремя доказательства лежит на несогласном супруге.

Эти изменения могут существенно повлиять на рынок недвижимости и отношения между супругами, поэтому важно быть в курсе нововведений и консультироваться с юристами, сообщает pg12.ru.