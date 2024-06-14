Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную клубнику
- 17:00 14 июня
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- Служба новостей
Даже в таком простом на первый взгляд деле, как выбор клубники, есть свои нюансы. Специалисты Роскачества отмечают, что сорт клубники, как правило, не сильно влияет на ее вкусовые качества. Сильнее они зависят от количества солнечных дней, правильного питания, перепада дневных и ночных температур. Поэтому в начале сезона ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к его середине или концу, пишет PRIMPRESS.
Вот несколько советов, как выбрать вкусную и спелую клубнику:
1. Аромат:
- Самая вкусная клубника - та, которая полностью созрела и доехала до магазина без повреждений.
- Чем ароматнее ягода, тем она слаще.
- Однако, стоит учитывать, что аромат может меняться в зависимости от сорта и погодных условий.
2. Чашелистик:
- Зеленый чашелистик (хвостик) - показатель свежести.
- Увядший чашелистик говорит о том, что ягода несвежая, потеряла сочность и вкус.
3. Внешний вид:
- Качественная клубника должна быть сухой, гладкой и упругой, без пятен и повреждений.
4. Упаковка:
- Выбирайте упаковку, где ягоды примерно одного размера и формы.
- Это значит, что все ягоды одного сорта и не были перемешаны.
- Лучше, если клубника упакована непосредственно перед продажей.
- Размер упаковки не должен быть слишком большим.
- В больших ящиках ягоды могут мяться, что портит их вкус и качество.
- При покупке клубники в пластиковом контейнере осмотрите его дно.
- Если там есть помятые или подгнившие ягоды, от покупки лучше отказаться.
- Наличие большого количества сока на дне контейнера также говорит о несвежести ягод.
5. Происхождение:
- С точки зрения безопасности, клубника из магазина обычно безопаснее, чем та, что продается "с рук" на стихийных рынках.
- Производители в крупных торговых сетях обязаны следовать строгим правилам выращивания и хранения ягод, их продукция проходит проверки качества.
- Продавцы на рынках могут использовать непроверенные химикаты, не проходить проверки, а качество продукции непредсказуемо.
- "Накачанных" ягод не бывает.
- Твердая и безвкусная ягода обычно собрана зеленой для длительной перевозки.
- Такая ягода не дозреет и не станет сладкой.
6. Дополнительные советы:
- Узнайте у продавца, где была собрана клубника.
- Чем короче путь от поля до прилавка, тем лучше.
- Не покупайте влажные, пересохшие, поврежденные, подгнившие или плесневелые ягоды.
- Избегайте ягод неравномерной окраски - с белыми, зеленоватыми пятнами или белым кончиком.
- Если в контейнере есть хотя бы одна заплесневелая ягода, то, скорее всего, все ягоды заражены, и такой лоток стоит брать.
Следуя этим советам, вы сможете выбрать вкусную, спелую и безопасную клубнику.
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