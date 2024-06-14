Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную клубнику

Даже в таком простом на первый взгляд деле, как выбор клубники, есть свои нюансы. Специалисты Роскачества отмечают, что сорт клубники, как правило, не сильно влияет на ее вкусовые качества. Сильнее они зависят от количества солнечных дней, правильного питания, перепада дневных и ночных температур. Поэтому в начале сезона ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к его середине или концу, пишет PRIMPRESS.

Вот несколько советов, как выбрать вкусную и спелую клубнику: