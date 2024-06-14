Три горсти на банку — и от муравьев следа не останется: спасти пионы от вредителей можно только так
- 15:45 14 июня
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- Служба новостей
При обнаружении муравьев на пионах необходимо сразу принимать меры, так как велика вероятность, что вредители полностью уничтожат цветочные кусты. Муравьи питаются соком листьев и бутонов, а также способствуют появлению на растении тли, сообщает hibiny.ru.
Некоторые огородники используют химические средства для защиты пионов от муравьев, однако важно понимать, что такие препараты могут нанести вред растениям и здоровью человека. Поэтому лучше использовать более безопасные натуральные средства.
Эксперт рекомендует применять настой, приготовленный из чесночных или луковых стрелок. Для этого нужно измельчить 2-3 горсти стрелок, залить 3 литрами воды и настаивать 2-3 дня. Полученным настоем нужно опрыскивать кусты пионов и землю вокруг них. Такую обработку необходимо проводить раз в 2 недели, чтобы отпугивать муравьев на протяжении всего сезона.
Добавление в чесночный или луковый настой немного хозяйственного мыла сделает опрыскивание более эффективным. Этот натуральный способ безопасен для пионов и может применяться на других цветущих растениях.
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