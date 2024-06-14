В Коми за неделю от укусов клещей пострадали 471 человек

Фото из архива "Про Город"

Среди пострадавших из-за этого насекомого – 78 детей. В Республике Коми с 6 по 12 июня в медорганизации за профессиональной врачебной помощью по поводу укусов клещей обратились 471 человек. О такой статистике сообщает Управления регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона за медицинской помощью в мед организации обратилось почти полторы тысячи человек, среди них 287 несовершеннолетних жителей республики.

По данным Роспотребнадзора по Республике Коми, за прошедшую неделю было исследовано 682 клеща. В пяти из них эксперты обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. Кроме того, в 107 из них нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, также в одном клеще лаборанты зафиксировали моноцитарный эрлихиоз человека.