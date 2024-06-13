В Коми мужчина случайно устроил пожар: сгорела квартира, баня и дровяник
- 22:45 13 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Житель республики бросил тлеющую сигарету на сухую траву.
В Койгородском районе Республики Коми местный житель случайно поджег чужое имущество. Мужчина выбросил не потушенную сигарету в сухую траву, недалеко от жилой постройки. В результате необдуманных действий курильщика дотла сгорела квартира, баня, дровяник и другое имущество местной жительницы.
Неосторожного курильщика задержали правоохранительные органы. Его судили в Сысольском районном суде. Мужчина признал, что пожар произошел из-за его непотушенной сигареты. Ему предстоит выплатить компенсацию за причиненный ущерб пострадавшей жительнице Койгородского района в размере 290 тысяч рублей. На сегодня решение суда еще не вступило в законную силу.