В Коми мужчина случайно устроил пожар: сгорела квартира, баня и дровяник

В Койгородском районе Республики Коми местный житель случайно поджег чужое имущество. Мужчина выбросил не потушенную сигарету в сухую траву, недалеко от жилой постройки. В результате необдуманных действий курильщика дотла сгорела квартира, баня, дровяник и другое имущество местной жительницы.

Неосторожного курильщика задержали правоохранительные органы. Его судили в Сысольском районном суде. Мужчина признал, что пожар произошел из-за его непотушенной сигареты. Ему предстоит выплатить компенсацию за причиненный ущерб пострадавшей жительнице Койгородского района в размере 290 тысяч рублей. На сегодня решение суда еще не вступило в законную силу.

