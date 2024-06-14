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Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш сад

Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш садfreepik.com

Муравьи – не просто досадная помеха, но и настоящая угроза для вашего сада и огорода. Они подкисляют почву, разносят тлю, портят цветы, ягоды и фрукты.

К счастью, есть простое и доступное средство для борьбы с ними – нашатырный спирт.

Как использовать:

  1. Приготовьте раствор: смешайте 4 столовые ложки нашатырного спирта с 1 литром воды.
  2. Залейте муравейник: обильно полейте раствором муравейник.
  3. Повторите: при необходимости повторите процедуру через несколько дней.

Эффект:

  • Нашатырный спирт быстро и эффективно уничтожает муравьев.
  • Он безопасен для растений и не наносит вреда почве.
  • При этом раствор обогащает почву азотом, фосфором и калием, делая ее более плодородной.

Совет:

  • Используйте раствор нашатырного спирта для обработки мест, где муравьи чаще всего появляются.
  • Проводите обработку в вечернее время, когда муравьи менее активны.

Нашатырный спирт – это:

  • Дешевое и доступное средство.
  • Экологичный и безопасный метод борьбы с муравьями.
  • Способ улучшить плодородие почвы.

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