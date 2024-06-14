Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш сад
- 09:47 14 июня
- 12+
- Служба новостей
freepik.com
Муравьи – не просто досадная помеха, но и настоящая угроза для вашего сада и огорода. Они подкисляют почву, разносят тлю, портят цветы, ягоды и фрукты.
К счастью, есть простое и доступное средство для борьбы с ними – нашатырный спирт.
Как использовать:
- Приготовьте раствор: смешайте 4 столовые ложки нашатырного спирта с 1 литром воды.
- Залейте муравейник: обильно полейте раствором муравейник.
- Повторите: при необходимости повторите процедуру через несколько дней.
Эффект:
- Нашатырный спирт быстро и эффективно уничтожает муравьев.
- Он безопасен для растений и не наносит вреда почве.
- При этом раствор обогащает почву азотом, фосфором и калием, делая ее более плодородной.
Совет:
- Используйте раствор нашатырного спирта для обработки мест, где муравьи чаще всего появляются.
- Проводите обработку в вечернее время, когда муравьи менее активны.
Нашатырный спирт – это:
- Дешевое и доступное средство.
- Экологичный и безопасный метод борьбы с муравьями.
- Способ улучшить плодородие почвы.
Читайте также:
- Зажмите 2 кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы
- Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- Зарплата ниже МРОТа станет незаконной: новый законопроект разработали в Госдуме
- На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 14 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
- Осталась всего 1 неделя: россиян просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня