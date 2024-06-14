Муравьи исчезают за секунды: простое, дешевое и эффективное средство спасет ваш сад

Муравьи – не просто досадная помеха, но и настоящая угроза для вашего сада и огорода. Они подкисляют почву, разносят тлю, портят цветы, ягоды и фрукты.

К счастью, есть простое и доступное средство для борьбы с ними – нашатырный спирт.