Начнется белая полоса: Тамара Глоба назвала главного везунчика второй половины 2024 года
- 05:50 14 июня
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- Служба новостей
Речь идет о Тельцах. По прогнозам Глобы, во второй половине нынешнего года представители этого созвездия почувствуют себя победителями, у них будет получаться буквально все.
Как пояснила астролог, это связано с переходом в знак Тельца Юпитера. Эта планета, отметила Глоба, приносит успех, благополучие и процветание.
В зависимости от личного гороскопа и представителям других знаков зодиака это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье, – добавила астролог.
Одиноким Тельцам повезет в любви - они встретят своего человека, с которым смогут построить крепкий союз. Те из Тельцов, у кого есть семья, смогут гармонизировать отношения со второй половинкой и решить какие-то давние конфликты.
На работе у Тельцов появится отличная возможность заработать. Вообще деньги будут к вам липнуть - можете выиграть в лотерею, получить неожиданную премию или дорогой подарок. Кроме того, вернет долг человек, который давно вам должен.
Новые проекты Тельцов будут успешны, важно лишь прислушиваться к своей интуиции, она подскажет, по какому пути следовать.
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