На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 15 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз

Фото из архива "Про Города"

Приятный сюрприз для водителей Лето 2024 года принесло не только тепло и цветение, но и приятные известия для автомобилистов по всей стране. С 15 июня владельцы специальных банковских карт, участвующих в программах лояльности совместно с нефтяными компаниями и сетями АЗС, смогут начать получать ценные бонусы за каждую заправку. Это станет поистине приятным дополнением к весенним поездкам.

Выгодные карты для автолюбителей

Популярные российские банки, такие как Росбанк, МТС Банк, Совкомбанк и Тинькофф, давно предлагают своим клиентам специальные банковские карты с программами лояльности, сотрудничающие с ведущими сетями автозаправочных станций. Эти карты позволяют автовладельцам получать дополнительные бонусы за каждую заправку.

В течение марта текущего года водители, использовавшие такие карты для оплаты топлива или других автомобильных покупок, уже могли накопить ощутимые бонусы. Иногда начисления производились даже с учетом всего объема приобретенного бензина, делая использование карт еще более выгодным.

Как использовать накопленные бонусы?

Полученные бонусы можно легко конвертировать в стоимость топлива. Например, если на счету карты оказалось 3000 рублей, это позволит заправить полный бак в среднестатистическом легковом автомобиле при цене бензина АИ-95 около 52 рублей за литр и объеме бака около 55 литров.

Таким образом, водители смогут значительно сэкономить на топливе, используя бонусные средства, накопленные благодаря программам лояльности банков и АЗС. Это, безусловно, станет приятным бонусом к летним поездкам и прогулкам на личном автотранспорте.

Выгода для автолюбителей

Подобные программы лояльности демонстрируют стремление финансовых институтов и нефтяных компаний создавать по-настоящему выгодные условия для автомобилистов. Получение дополнительных бонусов за каждую заправку не только снижает финансовую нагрузку на владельцев машин, но и мотивирует их активнее пользоваться безналичными платежами на АЗС.

Это, в свою очередь, решает сразу несколько задач:

Повышение удобства и скорости совершения платежей для водителей

Более надежный контроль над расходами на топливо

Накопление ценных бонусных баллов

Возможность компенсировать часть затрат на заправку

Таким образом, летние бонусы за использование специальных банковских карт на АЗС становятся настоящим подарком для миллионов российских автовладельцев, позволяя им более экономно и комфортно планировать свои поездки.

Дополнительные преимущества банковских карт для автомобилистов

Помимо возможности получать бонусы за каждую заправку, банковские карты с программами лояльности, сотрудничающие с нефтяными компаниями и сетями АЗС, предоставляют автомобилистам ряд других значимых преимуществ:

Контроль расходов на топливо. Использование специальной карты позволяет автовладельцам более точно отслеживать свои расходы на горючее. Все операции по заправке фиксируются в мобильном приложении или личном кабинете, что упрощает ведение финансового учета. Дополнительные скидки и спецпредложения. Помимо начисления бонусов, банки и АЗС нередко предлагают держателям таких карт эксклюзивные скидки на топливо или сопутствующие товары и услуги. Это позволяет дополнительно экономить средства. Более быстрые и удобные платежи. Оплата заправки картой значительно упрощает и ускоряет процесс совершения платежа по сравнению с наличными. Водителям не нужно тратить время на поиск и пересчет купюр. Накопление баллов для других целей. Бонусные баллы, заработанные на АЗС, могут быть использованы не только для оплаты топлива, но и для получения скидок или вознаграждений в других партнерских сетях, магазинах, сервисах. Защита от мошенничества. Банковская карта с чипом и технологией бесконтактной оплаты обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с наличными средствами. Возможность подключения дополнительных услуг. Некоторые карты предоставляют автовладельцам доступ к страховым, аварийным и другим сервисам, упрощающим эксплуатацию транспортного средства.

Таким образом, использование специальных банковских карт с программами лояльности дает автомобилистам целый ряд значимых преимуществ, делая их поездки более комфортными, экономичными и безопасными.