"Мы запомним это на долгие годы": в День города на главной сцене пара сыграла свадьбу

В Коми 12 июня состоялся первый республиканский проект «Свадьба года - 2024», на котором новобрачные из Удорского района Руслан Коновалов и Виктория Митина стали центром внимания и праздничных пожеланий. Бракосочетание молодоженов прошло по коми народным традициям и в сопровождении лучших творческих коллективов республики.

Руководитель региона Владимир Уйба не остался в стороне и поздравил пару, выразив им искренние слова поддержки и благословения. Также он отметил важность семьи, как оплота и мощи государства, а в этот особенный день он призвал к пополнению семьи детьми и пожелал молодым любви, радости и счастья на новом этапе жизни. Под конец события глава Коми подарил молодоженам сертификат на вертолетное путешествие на плато Маньпупунер и утицу-солонку, символизирующую коми свадебные обряды.





Руслан и Виктория познакомились еще в 2014 году, тогда молодой человек стал классным руководителем девушки в школе. Их отношения развивались, они участвовали вместе в спортивных мероприятиях. Сейчас Руслан продолжает работать в школе, а Виктория поддерживает его во всем.

"Наши ожидания полностью оправдались от этого события. Мы очень рады, что мы все-таки согласились принять в нем участие. Потому что, в самом начале когда нам предложили, мы долго думали, но приняли положительное решение", – поделилась впечатлениями Виктория Минина.

Супруг поблагодарил всех участников их свадебного торжества.