Яд в ярком фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые нельзя давать детям ни в коем случае
- 23:45 13 июня
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- Служба новостей
Роскачество провело исследование 22 подарочных наборов конфет, часто приобретаемых для детей. Большинство конфет были отечественного производства, но также был обнаружен один набор из Германии.
Общий уровень качества сладостей был признан приемлемым, без выявления вредных бактерий или грибков. Тем не менее, состав конфет может содержать вещества, не рекомендуемые для детского питания, такие как консерванты, красители и пальмовое масло.
Для выбора безопасных конфет для детей рекомендуется:
- Изучать состав и избегать вредных веществ
- Проверять срок годности
- Выбирать конфеты известных производителей
Другие вредные ингредиенты, которые могут содержаться в конфетах: трансжиры, сахар, глутамат натрия, искусственные ароматизаторы.
Важно читать этикетки, ограничивать количество потребляемых конфет и предлагать детям более здоровые альтернативы.
При выборе подарков для детей здоровье и благополучие должны быть главным приоритетом, пишет progoroduhta.ru.
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