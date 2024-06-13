Яд в ярком фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые нельзя давать детям ни в коем случае

Роскачество провело исследование 22 подарочных наборов конфет, часто приобретаемых для детей. Большинство конфет были отечественного производства, но также был обнаружен один набор из Германии.

Общий уровень качества сладостей был признан приемлемым, без выявления вредных бактерий или грибков. Тем не менее, состав конфет может содержать вещества, не рекомендуемые для детского питания, такие как консерванты, красители и пальмовое масло.