Эта привычка за столом сразу указывает на низкий интеллект

Оказывается, существует одна привычка, которая может указывать на низкий уровень интеллекта - разговор с полным ртом. Это не только выглядит некрасиво, но и может свидетельствовать об отсутствии самоконтроля, невнимательности к деталям и неспособности к эффективному социальному взаимодействию.

Люди с высоким интеллектом, как правило, обладают хорошим самоконтролем, внимательностью к деталям и лучше понимают важность соблюдения социальных норм. Разговор с полным ртом может указывать на противоположные качества.