Жительница Микуня пошла на обман, чтобы спасти мужа от наказания
- 07:00 31 мая
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- Татьяна Зубова
Житель Микуня, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет опьянения, лишился прав. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела уточняется, что в феврале 2024 года в районе дома №59 по улице Пионерской мужчина сел за руль Lada Priora в состоянии опьянения, но при задержании отказался пройти медицинского освидетельствование. На судебном заседании он не признал себя виновным, утверждая, что авто управляла его жена, а он просто находился на переднем пассажирском месте. Через водительскую дверь он вышел, поскольку передняя пассажирская дверь не открывалась. Его супруга, испугавшись сотрудников полиции, также покинула автомобиль, перепрыгнув на заднее пассажирское место.
Супруга и пассажирка автомобиля подтвердили показания мужчины в суде. Однако просмотр видеозаписи, предоставленной сотрудниками ППС, показал, что женщина вышла из машины через правую сторону, с пассажирской стороны, а мужчина - через водительскую дверь. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем составлен протокол.
Выслушав обе стороны, суд признал несостоятельными доводы о том, что подсудимый не управлял авто.
Мужчину приговорили к административному штрафу 30 000 рублей и лишили права управления транспортными средствами на срок полтора года.