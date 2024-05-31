Жительница Микуня пошла на обман, чтобы спасти мужа от наказания

Житель Микуня, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет опьянения, лишился прав. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела уточняется, что в феврале 2024 года в районе дома №59 по улице Пионерской мужчина сел за руль Lada Priora в состоянии опьянения, но при задержании отказался пройти медицинского освидетельствование. На судебном заседании он не признал себя виновным, утверждая, что авто управляла его жена, а он просто находился на переднем пассажирском месте. Через водительскую дверь он вышел, поскольку передняя пассажирская дверь не открывалась. Его супруга, испугавшись сотрудников полиции, также покинула автомобиль, перепрыгнув на заднее пассажирское место.