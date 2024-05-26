Будет еще одна волна холода: следующая неделя заставит одеться тепло, температура будет падать вниз

Когда же придет теплая погода В ближайшие дни жители центральной части России ощутят приход весенней теплой волны, однако уже во второй половине недели возможно возвращение более прохладных температур. Согласно сообщению "ФедералПресс", этот грядущий температурный перепад ожидается в начале следующей недели.

Несмотря на то, что период заморозков, вероятно, уже позади, холодный фронт все еще способен периодически возвращаться. Поэтому не стоит спешить с полным отказом от теплой одежды, так как погодные условия могут быстро измениться.

В первые дни новой недели ночные температуры сохранятся в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. Однако во второй половине следующей недели не исключено появление еще одной волны похолодания, хотя она не приведет к снижению ночных температур ниже отметки плюс 1–6 градусов. В дневное время в начале недели воздух будет прогреваться до 15–20 градусов тепла.По прогнозам синоптиков, последний месяц весны завершится при среднесуточной температуре 16–21 градус выше нуля. Что касается текущей недели, то в пятницу воздух прогреется до плюс 7–12 градусов. В выходные ночи ожидаются более прохладные температуры, но все же не ниже плюс 2–7 градусов.

Днем в эти дни станет заметно теплее.Таким образом, жителям центральной части России предстоит пережить как теплую, так и более прохладную волну погоды в ближайшие дни. Необходимо быть готовым к резким перепадам температур и заблаговременно позаботиться об актуальности гардероба. Стоит также внимательно следить за прогнозами синоптиков, чтобы планировать свою деятельность с учетом складывающейся погодной обстановки.

Начало следующей недели ознаменуется приходом теплой воздушной массы, которая значительно повысит температурный фон в регионе. Согласно прогнозам, уже в понедельник дневные температуры будут достигать 18-22°C, а ночные опускаться не ниже 8-13°C. Такая погода будет держаться вплоть до среды.

Однако во второй половине недели синоптики прогнозируют возвращение более прохладного воздуха с северо-запада. Уже в четверг температура днем составит всего 12-17°C, а ночью 3-8°C. Ожидается усиление ветра и возможны кратковременные осадки.

К выходным похолодание усилится. В пятницу днем будет всего 9-14°C, а в субботу-воскресенье температура поднимется лишь до 7-12°C. Ночные заморозки могут достигать 0-5°C. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега.

К началу следующей недели вновь ожидается повышение температур. По предварительным прогнозам, в понедельник-вторник воздух прогреется до 15-20°C днем и 5-10°C ночью. Однако второй температурный пик недели будет менее продолжительным.