С телефоном не пустят: посещающих Турцию туристов ждет неприятный сюрприз
- 17:00 26 мая
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- Служба новостей
В этом году Турция готовится внести значительные изменения в правила ввоза электроники, что может затронуть многих туристов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 ноября 2024 года будет запрещено ввозить определенные виды электронной техники.
Эти новые правила направлены на борьбу с серым импортом и касаются туристов, которые покупают технику за пределами Турции с целью ее перепродажи на местном рынке. Согласно телеканалу Haberturk, туристы, у которых будет более одного нового смартфона в упаковке, могут столкнуться с проблемами при въезде в страну.
Однако, как уточнили представители АТОР в беседе с РИА Новости, обычные туристы могут не беспокоиться: им по-прежнему разрешено ввозить свои личные мобильные устройства – даже два или четыре, если они уже использовались и активированы. Эти телефоны можно будет использовать в стране до 120 дней.