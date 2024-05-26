Россияне отдохнут сразу 9 дней подряд: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя будут в июне

Фото из архива "Про Города"

Люди не верят своему счастью Ежегодно 12 июня россияне отмечают важную дату - День России. Это государственный праздник, который дает возможность отдохнуть от работы, провести время с семьей и друзьями. В 2024 году День России выпадает на среду, что позволит тем, кто работает по пятидневной рабочей неделе, сократить свою рабочую неделю до четырех дней.

Чтобы получить максимальную отдачу от праздничных дней, специалисты рекомендуют взять отпуск на 10, 11, 13 или 14 июня. Это позволит отдохнуть целых девять дней подряд - с 8 по 16 июня включительно, четыре из которых будут выходными (суббота и воскресенье).

Право на отдых закреплено в Конституции РФ

Согласно Основному закону страны, каждый человек имеет право на отдых. Это фундаментальное право зафиксировано в статье 37 Конституции РФ. Однако, право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется только тем гражданам, которые работают по трудовому договору.

После шести месяцев непрерывной работы работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемый отпуск в соответствии с утвержденным графиком. Этот график должен быть утвержден не позднее чем за две недели до окончания текущего года. Работник имеет право ознакомиться с графиком и внести в него свои предложения.

Следующий официальный выходной - только в ноябре

12 июня станет последним нерабочим днем для россиян перед длительным периодом без государственных праздников. Следующий раз они смогут рассчитывать на отдых посреди рабочей недели только в ноябре, когда будет отмечаться День народного единства 4 ноября. Поскольку этот праздник выпадает на понедельник, работать придется только 4 дня - с 5 по 8 ноября.

Таким образом, День России в 2024 году станет прекрасной возможностью для россиян отдохнуть и набраться сил перед длительным периодом без официальных выходных. Правильно спланировав отпуск, можно получить девять дней отдыха подряд, что позволит не только полноценно восстановиться, но и провести время с близкими.

Отметим, что право на ежегодный оплачиваемый отпуск - одно из основных трудовых прав, которые гарантированы работникам. Согласно Трудовому кодексу РФ, минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Некоторым категориям работников законодательство предоставляет удлиненные отпуска - например, учителям полагается не менее 56 календарных дней.

Работодатель обязан предоставить работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, но не позднее 6 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск. Отпуск может быть разделен на части, но при этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в рабочих днях.

Работник имеет право знакомиться с графиком отпусков и при необходимости корректировать его по согласованию с работодателем. График отпусков обычно формируется с учетом мнения и пожеланий работников. Работодатель обязан ознакомить всех сотрудников с этим графиком под подпись.

Если работник не использовал свой ежегодный оплачиваемый отпуск, то он накапливается. Неиспользованные дни отпуска можно присоединить к отпуску следующего года либо получить компенсацию за неиспользованные дни при увольнении. Таким образом, работники могут при желании объединять несколько отпусков и уходить в длительный оплачиваемый отпуск.