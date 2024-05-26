Томаты в теплице поливать нужно только так: вырастут крепышами, не будут страдать от фитофторы

Почти все огородники уже высадили рассаду томатов в теплицы. Чтобы молодые растения выросли здоровыми и не страдали от фитофторы, важно обеспечить правильный полив. О том, на что обратить внимание, рассказала садовод со стажем Виктория Радзевская.

Огородница отметила, что томаты важно поливать либо утром, либо после обеда, но не позже 18 часов. Это связано с тем, что вечерний полив увеличивает риск фитофторы из-за образования конденсата после закрытия теплицы. Влага, попадая на листья, увеличивает риски заболеваний, если ночь будет прохладной.

Вода для полива должна быть тёплой. Рекомендуется нагревать её в бочке. Томатам нужен редкий, но обильный полив. В начале роста обычно используется 5−8 литров на квадратный метр. При появлении цветов объём увеличивают до 10 литров на квадратный метр, а при формировании плодов — до 12 литров.