Томаты в теплице поливать нужно только так: вырастут крепышами, не будут страдать от фитофторы
- 10:45 26 мая
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- Служба новостей
Почти все огородники уже высадили рассаду томатов в теплицы. Чтобы молодые растения выросли здоровыми и не страдали от фитофторы, важно обеспечить правильный полив. О том, на что обратить внимание, рассказала садовод со стажем Виктория Радзевская.
Огородница отметила, что томаты важно поливать либо утром, либо после обеда, но не позже 18 часов. Это связано с тем, что вечерний полив увеличивает риск фитофторы из-за образования конденсата после закрытия теплицы. Влага, попадая на листья, увеличивает риски заболеваний, если ночь будет прохладной.
Вода для полива должна быть тёплой. Рекомендуется нагревать её в бочке. Томатам нужен редкий, но обильный полив. В начале роста обычно используется 5−8 литров на квадратный метр. При появлении цветов объём увеличивают до 10 литров на квадратный метр, а при формировании плодов — до 12 литров.
«Поливаю томаты 2 раза в неделю с учётом погоды. Я живу в Псковской области, лето может быть жарким, как последние два года. И тогда полив могу увеличить», — поделилась Радзевская.
Справка: Много сортов томатов выращивают в умеренном климате по всему миру, а теплицы позволяют это делать в любое время года. Растения обычно достигают 1−3 метров в высоту. Размер помидоров варьируется в зависимости от сорта.
Томаты нуждаются в тепле: оптимальная температура для их роста и развития составляет +22…+25 °C. Когда температура опускается ниже +10 °C, рост растений прекращается, пыльца в цветках не созревает, и непроизведенные завязи опадают. Томаты плохо переносят высокую влажность воздуха, но им требуется достаточное количество влаги для формирования плодов, сообщает портал www.hibiny.ru.