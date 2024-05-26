Названы марки чая, сокращающие жизнь: в них нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Недавно было проведено исследование, которое показало, что даже дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества

В рамках исследования специалисты приобрели 48 образцов черного чая, включая листовой и в пакетиках, от 35 популярных брендов, доступных на российском рынке. Производители чая были из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Чай проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки, а также содержание золы, кофеина, танинов и других веществ. Из всех тестированных марок только некоторые оказались действительно опасными для здоровья: