Получите пенсию за июнь и ахнете. Голикова по тихому вносит изменения

В этом году у неработающих граждан России планируется увеличение страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Этот амбициозный план вызвал много обсуждений после публикации проекта бюджета с деталями о повышении выплат.

Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трем основным условиям. Во-первых, женщинам следует достичь 60 лет, а мужчинам – 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, в настоящее время же введен переходный период.