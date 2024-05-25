Получите пенсию за июнь и ахнете. Голикова по тихому вносит изменения
- 23:03 25 мая
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- Служба новостей
В этом году у неработающих граждан России планируется увеличение страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Этот амбициозный план вызвал много обсуждений после публикации проекта бюджета с деталями о повышении выплат.
Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трем основным условиям. Во-первых, женщинам следует достичь 60 лет, а мужчинам – 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, в настоящее время же введен переходный период.
Во-вторых, минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в следующем году должен составлять не менее 14 лет, но к 2025 году это увеличится до 15 лет. И, в-третьих, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в настоящем году равен 25,8 баллам для выхода на пенсию. Согласно новым планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов.
Эти изменения затронут множество российских граждан, их финансовое будущее тесно связано с этими решениями. Увеличение страховой пенсии может значительно повлиять на качество жизни пожилых людей и стимулировать трудовую активность населения, сообщает ngnovoros.ru.