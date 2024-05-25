Всего один ингредиент, и котлеты будут сочными и пышными: он есть на каждой кухне
- 22:00 25 мая
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Для приготовления котлет вам понадобятся следующие ингредиенты: мясо индейки или курицы (600-700 г), лук репчатый (1 шт большой), чеснок (6 зубчиков), приправы по вашему выбору, овсянка быстрого приготовления (0.5 стакана), молоко (0.5 стакана), соль.
- Начните с приготовления фарша. Для этого мясо индейки или курицы мелко нарежьте или измельчите в мясорубке.
- Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок к фаршу. Добавьте также приправы по вашему вкусу, чтобы придать котлетам желаемый аромат и вкус. Перемешайте все ингредиенты тщательно.
- В отдельной миске замочите овсянку быстрого приготовления в молоке на 15-20 минут. Это поможет сделать котлеты более сочными и пышными.
- После замачивания добавьте овсянку с молоком в фарш и хорошо перемешайте, чтобы овсянка равномерно распределилась.
- Сформируйте котлеты из полученной смеси фарша. Вы можете выбрать любую форму и размер котлет по своему желанию.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно это занимает от 15 до 20 минут.
- Когда котлеты готовы, выложите их на блюдо, чтобы они немного остыли перед подачей. При желании, украсьте котлеты свежей зеленью.
Готовые котлеты из индейки или курицы с овсянкой и приправами будут нежными, сочными и вкусными. Вы можете подавать их с гарниром, свежими овощами или соусом по вашему выбору. Приятного аппетита!