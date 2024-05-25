С телефоном не пустят: посещающих Турцию туристов ждет неприятный сюрприз

В этом году Турция готовится внести значительные изменения в правила ввоза электроники, что может затронуть многих туристов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 ноября 2024 года будет запрещено ввозить определенные виды электронной техники.

Эти новые правила направлены на борьбу с серым импортом и касаются туристов, которые покупают технику за пределами Турции с целью ее перепродажи на местном рынке. Согласно телеканалу Haberturk, туристы, у которых будет более одного нового смартфона в упаковке, могут столкнуться с проблемами при въезде в страну.