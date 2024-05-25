Сплошная химия, а не соль: Роскачество назвало пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать

Исследование показало, что не все марки соли, представленные на российском рынке, соответствуют заявленным стандартам качества. Изучение упаковок и состава продукта позволило экспертам выделить пять марок поваренной соли, которые лучше не покупать. Вас обманывают

В России промышленная добыча пищевой соли ведется всего в четырех регионах - Республике Крым, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. Однако многие отечественные производители соли указывают на упаковках весьма экзотическое происхождение своего продукта. Теоретически соль, "изготовленная" в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове, могла бы там и добываться, ведь сотни миллионов лет назад вся Земля была покрыта морем, и в почве этих регионов остались залежи солей. Но на самом деле добыча соли в европейской части России не осуществляется, и скорее всего, производители из этих городов занимаются лишь фасовкой сырья, привезенного с крупных отечественных или зарубежных месторождений.

Для потребителей крайне важна информация о реальном происхождении соли, ведь ее состав во многом зависит от места и способа добычи. Однако не все фасовщики охотно делятся этими сведениями. Лишь производители товаров Торгового Дома СОЛЬ (Московская область) и Atlantika (Ростовская область) сообщили, что их соль белорусского и кипрского происхождения соответственно.В то же время многие игроки на рынке соли увлечены агрессивными маркетинговыми ходами. Показательный пример - маркировка "Без ГМО" на упаковках шести товаров из исследования. Стоит напомнить, что соль на 99% состоит из неизменяемых кристаллов хлорида натрия, которые никак нельзя "генномодифицировать", так как у них нет генов. Тем не менее, такая маркировка может положительно повлиять на продажи.

Роскачество рекомендует внимательно изучать информацию на упаковке соли. Сомнения у потребителей могут вызывать случаи, когда производитель не указывает место происхождения или приписывает товару явно абсурдные свойства.

А действительно ли вам продают "морскую" пищевую соль?

Отдельного внимания заслуживает маркировка "морская", которая часто встречается на упаковках соли. В данном веерном исследовании так позиционировалась почти половина его участников. Стоит понимать, что фактически "морской" может быть соль, добытая только садочным или самосадочным способом, и это всегда указывается на упаковке. В остальных случаях слово "морская" является фантазийным названием, которое, в частности, использовалось в четверти образцов веерного исследования. Такой маркетинговый прием приводит к тому, что люди покупают "качественную морскую соль", произведенную в Москве или, например, в Белоруссии, которая вообще не имеет выхода к морю.

Итак, Роскачество назвало пять брендов поваренной соли, которые оказались в конце рейтинга.

Соль "Торговый Дом СОЛЬ" получила низкую оценку от экспертов Роскачества, потому что в составе оказалось недостаточно йода. На маркировке товара производитель указал, что продукт не содержит ГМО, однако хлорид натрия, который является главной составляющей гранул соли, не подлежит генному модифицированию.

"Валетек" - единственный показатель, который не соответсвует повышенному стандарту Роскачества - это массовая доля йода.

"Белёк" - производитель допустил несоответствие стандарту Роскачества по показателю массовой доли йода. Также образец не соответствует стандарту Роскачества по уровню массовой доли нерастворимого остатка.

Crista - продукт относится к так называемой «соли без соли» - к товарам с пониженным содержанием хлорида натрия. Однако на упаковке производитель указал содержание NaCl в размере почти 70%, тогда как фактически в нем было обнаружено 85,7% натрий-хлора. Кроме того, маркировка товара говорила о 22% содержании хлорида калия, тогда как в реальности его количество составило 8,67%. Йода в составе тоже оказалось недостаточно.