В Воркуте пресекли деятельность очередного наркопритона

Фото МВД по Коми

В одном из домов Воркуты два брата 1984 и 1986 годах, создали наркопритон, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В ведомстве уточнили, что мужчины сами являлись наркозависимыми и многократно использовали свою квартиру для производства и потребления дезоморфина. При обыске в подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли использованные медицинские шприцы, лезвия и блистеры.

В отношении братьев завели уголовное дела по статье "Организация или содержание наркопритонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору".

В настоящий момент горожане находятся по подписке о невыезде.