В Ухте 16-летняя "закладчица" отправится в тюрьму на три года

В Ухте осудили 16-летнюю девочку-подростка, что решила заработать на закладках наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Кае уточняется в материалах дела, в ноябре минувшего 2023 года девушка нашла незаконную работу в интернете. Так называемые кураторы передали ей инструкцию, в том числе прислали географические координаты и фотографии тайника, откуда позднее она извлекла 25 свертков с наркотическим веществом. Далее подросток должна была распространить вещество в виде "закладок". Однако задуманное не удалось осуществить, так как свертки обнаружили и изъяли сотрудники полиции.