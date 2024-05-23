В Ухте отец, что не платил алименты на своих детей, отправится за решетку

В Ухте перед судом предстал отец двоих детей, что больше года скрывался от алиментов. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Известно, что горе-родитель имеет на содержании двоих детей. Согласно решению суда он обязан выплачивать алименты в размере 1/6 части всех видов заработка в пользу ГУ РК «Детский дом №1» Сыктывкара, где содержатся его дети. Решение вступило в силу с декабря 2018 года и имеет законную силу до совершеннолетия детей.