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В Ухте отец, что не платил алименты на своих детей, отправится за решетку

В Ухте отец, что не платил алименты на своих детей, отправится за решеткуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте перед судом предстал отец двоих детей, что больше года скрывался от алиментов. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Известно, что горе-родитель имеет на содержании двоих детей. Согласно решению суда он обязан выплачивать алименты в размере 1/6 части всех видов заработка в пользу ГУ РК «Детский дом №1» Сыктывкара, где содержатся его дети. Решение вступило в силу с декабря 2018 года и имеет законную силу до совершеннолетия детей.

Однако с января 2023 года по февраль 2024 года не переводил ни рубля на содержание детей. Что и стало причиной административного наказания.

Мужчине назначили 10 суток административного ареста. Важно отметить, что данное постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о многодетном отце, что скрываются от уплаты алиментов. Ориентировку на мужчину предоставили в пресс-службе УФССП России по Коми.

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