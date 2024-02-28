В Коми разыскивают многодетного отца-алиментщика
- 06:30 28 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми разыскивают 41-летнего Александра Пилютика, который задолжал своим детям больше миллиона рублей. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Коми.
Как уточняется в сообщении ведомства, горе-отец оставил без содержания трех своих детей. Общая сумма долга составила 1, 3 миллиона рублей.
Региональные приставы обращаются ко всем жителям Коми, владеющим какой-либо информацией о мужчине, с просьбой передать данные в ОСП по Вуктылу по телефону 8 (82146) 24-9-90 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).
Напомним, в республике также продолжаются поиски многодетной матери, что оставила без средств к содержанию троих детей. Причём старшей их дочерей уже исполнилось 18 лет. За годы неуплату сумма долго превысила 800 тысяч рублей. Актуальную информацию о местонахождении женщины также следует передать приставам республики.