В Коми разыскивают многодетного отца-алиментщика

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми разыскивают 41-летнего Александра Пилютика, который задолжал своим детям больше миллиона рублей. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Коми.

Как уточняется в сообщении ведомства, горе-отец оставил без содержания трех своих детей. Общая сумма долга составила 1, 3 миллиона рублей.