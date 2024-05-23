Стало известно, когда установят мост в Заречье
- 07:00 23 мая
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- Татьяна Зубова
Жители Заречья с нетерпением ожидают, когда, понтонный мост, соединяющий поселок с городом, вернется на место. Ситуацию прокомментировали представители
МКП "Жилкомсервис", сообщает Комиинформ.
По словам коммунальщиков, установка наплавного моста через реку Сысола в районе улицы Кутузова производится при уровне воды в реке выше 100 сантиметров, в соответствии с графиком водомерного поста Сыктывкара.
На 21 мая 2024 года уровень воды в реке составляет 219 сантиметров и продолжает подниматься. Так, всего за сутки, с 20 на 21 мая, уровень воды поднялся на 19 сантиметров.
Исходя из предыдущих наблюдений, можно сделать предположение, что монтаж моста будет осуществлен в первой половине июня.
Напомним, ранее в Минстрое Коми рассказали о предстоящим ремонте Краснозатонского моста. В настоящий момент сооружение находится в предаварийном состоянии.