Стало известно, когда установят мост в Заречье

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители Заречья с нетерпением ожидают, когда, понтонный мост, соединяющий поселок с городом, вернется на место. Ситуацию прокомментировали представители МКП "Жилкомсервис", сообщает Комиинформ.

По словам коммунальщиков, установка наплавного моста через реку Сысола в районе улицы Кутузова производится при уровне воды в реке выше 100 сантиметров, в соответствии с графиком водомерного поста Сыктывкара.

На 21 мая 2024 года уровень воды в реке составляет 219 сантиметров и продолжает подниматься. Так, всего за сутки, с 20 на 21 мая, уровень воды поднялся на 19 сантиметров.

Исходя из предыдущих наблюдений, можно сделать предположение, что монтаж моста будет осуществлен в первой половине июня.