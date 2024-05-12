В Сыктывкаре потратят более 600 млн на ремонт краснозатонского моста

В этому году на участке будет организована понтонная переправа для разгрузки дорожного движения.

В мае в Сыктывкаре состоится определение организации, которая возьмется за ремонт моста через реку Сысола. По сообщению телеканала "Коми Гор", в настоящее время завершается проверка проектной и сметной документации.