В Сыктывкаре потратят более 600 млн на ремонт краснозатонского моста
- 17:15 12 мая
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- Белла Лебедева
В этому году на участке будет организована понтонная переправа для разгрузки дорожного движения.
В мае в Сыктывкаре состоится определение организации, которая возьмется за ремонт моста через реку Сысола. По сообщению телеканала "Коми Гор", в настоящее время завершается проверка проектной и сметной документации.
Эта конструкция, соединяющая столицу с заречными поселками, находится в предаварийном состоянии, при этом только в одном направлении ежедневно проезжает более 18 тысяч автомобилей.
В следующем году поэтапно начнется блокировка проезже части, организуется временное движение в обратном направлении, что позволит в течение двух лет провести ремонт дорожного полотна. С подрядчиком будет разработан план работ для ускорения сроков завершения ремонта, поделился информацией и.о. заместителя министра строительства и ЖКХ Республики Коми Кирилл Забалуев.
По оценкам, стоимость работ превысит 600 млн рублей. Федеральные финансовые ресурсы поступят в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.