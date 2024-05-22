Лунный календарь запрещает: назван один день в мае, когда ни в коем случае нельзя браться за лопату

Дачникам назвали один день в мае, когда совершенно нельзя работать в огороде. Запрещено абсолютно все: от посадок, до полива. Речь идет о полнолунии 23 мая.

Многие садоводы и огородники заметили, что фаза полной луны оказывает неблагоприятное воздействие на растения. В это время они становятся более восприимчивыми к болезням и вредителям. Поэтому в ближайший четверг, 23 мая, специалисты рекомендуют воздержаться от высадки рассады, подкормок и других работ, которые могут вызвать стресс у растений.