Лунный календарь запрещает: назван один день в мае, когда ни в коем случае нельзя браться за лопату
- 16:00 22 мая
- 12+
- Служба новостей
Дачникам назвали один день в мае, когда совершенно нельзя работать в огороде. Запрещено абсолютно все: от посадок, до полива. Речь идет о полнолунии 23 мая.
Многие садоводы и огородники заметили, что фаза полной луны оказывает неблагоприятное воздействие на растения. В это время они становятся более восприимчивыми к болезням и вредителям. Поэтому в ближайший четверг, 23 мая, специалисты рекомендуют воздержаться от высадки рассады, подкормок и других работ, которые могут вызвать стресс у растений.
Ранее мы представили лунный календарь до конца мая: что можно и нельзя делать в каждый день последнего весеннего месяца.