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Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего 100 граммов этого средства

Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего 100 граммов этого средстваiStock

Муравьи представляют серьезную проблему для огородов и теплиц. Они не только уничтожают полезных насекомых, но и атакуют растения, что также приводит к появлению вредной тли, которая может полностью погубить урожай.

Муравьи предпочитают селиться вблизи плодово-ягодных деревьев и кустарников, а также в теплицах. Бороться с ними непросто, но эксперт советует не пытаться вырывать или выкапывать отдельные муравейники, так как это только усугубит проблему и приведет к увеличению количества муравьев.

Вместо этого рекомендуется следующий способ борьбы:

  1. Приготовьте раствор, смешав 100 г хозяйственного мыла и 10 мл пихтового масла с водой.
  2. Вылейте этот раствор на муравейник.

Данная комбинация привлечет на участок колонии божьих коровок, которые являются естественными врагами как муравьев, так и тли. Это позволит комплексно решить проблему с вредителями в огороде и теплице.

Таким образом, эксперт советует бороться с муравьями не механическими, а биологическими методами, которые поспособствуют восстановлению естественного баланса в экосистеме, сообщает портал www.hibiny.ru.

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