Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет вам жизнь

Фото из архива "Про Города"

Если вы увидели дрон, первым делом следует позаботиться о собственной безопасности: спрятаться в здании или за деревьями. После этого важно сразу же оповестить полицию или позвонить на номер 112, указав свое местоположение. По материалам РБК и "ФедералПресс". Если беспилотник оснащен взрывным устройством, то маленькое строение (киоск или бытовку) он может повредить, а капитальное здание вряд ли. Важно понимать, что в Москве, Санкт-Петербурге, а также в некоторых других регионах, полеты дронов на данный момент запрещены, что делает любое их появление потенциально незаконным.

Как распознать дрон

Они обычно летают на относительно небольшой высоте и выглядят как миниатюрные самолеты. Тем не менее, именно такие устройства могут нести в себе опасность, ведь в них может быть установлена взрывчатка.

Звук дрона распространяется недалеко и похож на жужжание модели самолета.



Что делать, если дрон залетел в квартиру или на дачный участок

Если дрон залетел в вашу квартиру или на дачный участок, ни в коем случае нельзя его трогать. Жилое пространство нужно прежде всего ограничить от людей, в первую очередь от детей, затем нужно выйти из квартиры и позвонить по номеру 112.

Как укрыться от дрона

Беспилотные летательные аппараты оснащены высокоточными камерами, способными улавливать изображения людей и транспортных средств с большой высоты. Эти устройства также обладают возможностью ночного видения благодаря инфракрасным камерам, что позволяет им обнаруживать тепловой след человека в любое время суток.

Прячьтесь под густыми деревьями, потому что они являются лучшим прикрытием от беспилотников.

Покиньте машины, держитесь подальше от любых транспортных средств.

Лучше разбежаться в разные стороны.

Избегайте скопления людей на открытых площадках.

Обманывайте дрон, «входя в места с множеством входов и выходов».

Лучшее укрытие – подвалы и бомбоубежища.

Если находитесь в доме, лучше спуститься в подвальное помещение.

Откажитесь от использования сотового телефона, навигатора и других устройств с системами GPS.

Укрытием может стать спасательное термоодеяло из фольги, которое дает отражение для беспилотника и оставляет человека незамеченным.

Как защитить имущество от атаки

Разбросать по крышам автомобилей и зданий кусочки стекла или зеркальные обломки. Эти элементы могут серьезно осложнить работу камер беспилотников.

Для защиты открытых территорий, таких как площади, можно использовать манекены, собрав их в одном месте. Это создаст видимость большого скопления людей. А именно это и нужно беспилотнику.

В районах, которые часто подвергаются нападениям с воздуха, эффективным средством маскировки может стать дым. Простой способ его создать - поджечь автомобильные шины.

Что делать, если к вам пришли силовики и требуют покинуть квартиру из-за атаки дрона на дом