В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по трем маршрутам
- 08:30 22 мая
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре изменятся схемы движения автобусов сразу по трем маршрутам. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе "Комиавтотранс". Речь идет о маршрутах №12, №26 и №46.
Временные маршруты будут актуальны вплоть до 20 августа. Жителей и гостей столицы просят проявить внимательность, чтобы не пропустить свой рейс.
Напомним, в последнюю неделю мая на улице Советской начнутся ремонтные работы. Коммунальщики займутся заменой тепловых сетей. Как пояснили в столичной мэрии, во избежание перегруженности дорог на этот период для автовладельцев откроют дорогу на Стефановской площади. Чтобы обеспечить безопасность работы и свести к минимуму дискомфорт для горожан, будет закрыт участок дороги от перекрестка с улицей Куратова до перекрестка с улицей Коммунистической.
Ранее мы писали об изменении интервала движения автобусов, курсирующих между Сыктывкаром и Эжвой, а именно №54 и №18.