В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по трем маршрутам

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре изменятся схемы движения автобусов сразу по трем маршрутам. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе "Комиавтотранс". Речь идет о маршрутах №12, №26 и №46.

Временные маршруты будут актуальны вплоть до 20 августа. Жителей и гостей столицы просят проявить внимательность, чтобы не пропустить свой рейс.

Напомним, в последнюю неделю мая на улице Советской начнутся ремонтные работы. Коммунальщики займутся заменой тепловых сетей. Как пояснили в столичной мэрии, во избежание перегруженности дорог на этот период для автовладельцев откроют дорогу на Стефановской площади. Чтобы обеспечить безопасность работы и свести к минимуму дискомфорт для горожан, будет закрыт участок дороги от перекрестка с улицей Куратова до перекрестка с улицей Коммунистической.