Интервал движения автобусов из Эжвы в Сыктывкар изменится
- 09:00 13 марта
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- Татьяна Зубова
Автобусы, курсирующие между Эжвой и Сыктывкаром будут ездить чаще. Речь идет о двух маршрутах: №№18 и 54. Эту информацию подтвердил мэр столицы Коми Владимир Голдин.
Градоначальник пояснил, что администрация провела мониторинг загруженности этих автобусов в час пик(утром и вечером) и пришла к выводу о необходимости скорректировать интервал движения общественного транспорта. На сложность выехать или приехать в Эжву неоднократно жаловались и сами горожане.
В связи с этим со второго квартала 2024 года автобусы по данным маршрутам будут курсировать чаще в вечернее время, сообщает мэрия.
Напомним, ранее в Сыктывкаре из городского автобуса выпала пенсионерка. Инцидент произошел по вине водителя. Тот начал движение от остановки, не убедившись, что все пассажиры зашли. В результате пожилая горожанка получила множество травм. Ее госпитализировали в больницу.