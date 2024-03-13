Интервал движения автобусов из Эжвы в Сыктывкар изменится

Автобусы, курсирующие между Эжвой и Сыктывкаром будут ездить чаще. Речь идет о двух маршрутах: №№18 и 54. Эту информацию подтвердил мэр столицы Коми Владимир Голдин.

Градоначальник пояснил, что администрация провела мониторинг загруженности этих автобусов в час пик(утром и вечером) и пришла к выводу о необходимости скорректировать интервал движения общественного транспорта. На сложность выехать или приехать в Эжву неоднократно жаловались и сами горожане.