Сыктывкарка дала пощечину чужому ребенку и теперь отправится в тюрьму на два года

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре перед судом предстала местная жительница, что ударила до крови маленького ребенка. Подробности рассказали в пресс-службе сыктывкарского горсуда. По информации ведомства, еще 2022 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомому с использованием ножа горожанку приговорили к двум годам лишения свободы. Однако исполнение наказания отложено до тех пор, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет.

В июне 2023 года женщина вновь преступила закон. Отдыхая на детской площадке, она вступила в конфликт с чужим ребенком. Женщина не стала долго себя сдерживать и ударила по лицу девятилетнего ребенка, дабы усмирить оппонента. Позднее у юного пострадавшего диагностировали кровоподтек.

Агрессивную сыктывкарку признали виновной в совершении насильственных действий, вызвавших физическую боль, однако не влекущих последствий и приговорили к 360 часам обязательных работ.