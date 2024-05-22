Сыктывкарка дала пощечину чужому ребенку и теперь отправится в тюрьму на два года
- 08:15 22 мая
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре перед судом предстала местная жительница, что ударила до крови маленького ребенка. Подробности рассказали в пресс-службе сыктывкарского горсуда.
По информации ведомства, еще 2022 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомому с использованием ножа горожанку приговорили к двум годам лишения свободы. Однако исполнение наказания отложено до тех пор, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет.
В июне 2023 года женщина вновь преступила закон. Отдыхая на детской площадке, она вступила в конфликт с чужим ребенком. Женщина не стала долго себя сдерживать и ударила по лицу девятилетнего ребенка, дабы усмирить оппонента. Позднее у юного пострадавшего диагностировали кровоподтек.
Агрессивную сыктывкарку признали виновной в совершении насильственных действий, вызвавших физическую боль, однако не влекущих последствий и приговорили к 360 часам обязательных работ.
Кроме того, отменена отсрочка исполнения наказания по предыдущему приговору, и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на два года и один месяц в исправительной колонии общего режима. Однако приговор пока не вступил в законную силу.