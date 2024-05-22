В Сосногорске перед судом предстанет женщина, что зарезала родного сына

В Сосногорске осудят местную жительницу, что по версии следствия убила родного сына. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, трагичные события произошли в поселке Керка. 51-летняя горожанка в феврале 2024 года находилась в одной квартире со своим сыном. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт. Стоит отметить, что оба в момент ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения. В порыве гнева женщина не смогла сдержать эмоций, схватила нож и вонзила его в сына. Удары пришлись в область груди потерпевшего. От массивной кровопотери тот скончался на месте происшествия.