Самая вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в интервью назвала виноград одним из наиболее вредных видов ягод для организма. Основная опасность винограда заключается в его высоком содержании глюкозы (16 г на 100 г продукта), что делает его нежелательным для людей с диабетом и циррозом печени.

Кроме того, виноград считается сильным аллергеном из-за наличия в нем витамина C, и его избыточное употребление может привести к лишнему весу. Также виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки.