Самая вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем
- 07:30 22 мая
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- Служба новостей
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в интервью назвала виноград одним из наиболее вредных видов ягод для организма. Основная опасность винограда заключается в его высоком содержании глюкозы (16 г на 100 г продукта), что делает его нежелательным для людей с диабетом и циррозом печени.
Кроме того, виноград считается сильным аллергеном из-за наличия в нем витамина C, и его избыточное употребление может привести к лишнему весу. Также виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки.
В целом, врач предупреждает, что даже такие казалось бы безобидные продукты, как виноград, могут представлять опасность для здоровья определенных групп людей. Поэтому перед употреблением винограда рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Таким образом, прежде чем наслаждаться сладкими ягодами, стоит помнить о возможных рисках и проконсультироваться с врачом. Ведь даже самые безобидные продукты могут нести в себе угрозы, требующие особого внимания и заботы о своем здоровье.