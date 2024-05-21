Клещи тут же погибнут от этого средства: стоит всего 45 рублей, а защита лучше чем от спрея

Использование эфирных масел является одним из наиболее эффективных способов защиты от клещей. Они создают вокруг человека аромат, который отпугивает этих насекомых.

Эфирные масла, такие как эвкалипт, гвоздика, герань, лаванда, мята и чайное дерево, эффективно отпугивают клещей. Их можно приобрести в аптеке или магазине примерно за 45 рублей.