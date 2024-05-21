"Готовьте чемоданы": Володина назвала два знака, которых ждет денежная удача с 22 мая

Эта неделя станет финансово успешной почти для всех знаков зодиака. Главный астролог страны Василиса Володина рассказала о двух знаках зодиака, которым повезет особенно сильно с 22 мая. Звезды сойдутся на этих двух знаках, благодаря чему к ним придет большой денежный успех. Телец

Тельцов ждет неделя финансового успеха и прибыли. Вы можете рассчитывать на выгодные сделки, повышение зарплаты или премии. Звезды советуют вам быть активными и не упускать возможности заработать. Также хорошее время для инвестиций и крупных покупок. Только не тратьте все сразу, откладывайте часть денег на черный день.

Ваши финансовые перспективы особенно радужны в середине недели. Во вторник-среду ожидаются крупные денежные поступления или выгодные предложения. Используйте это время с максимальной пользой для своего кошелька. Также в эти дни лучше всего заниматься финансовыми вопросами, подписывать договоры и совершать крупные покупки.

Рыбы

Рыбы, ваш финансовый гороскоп на неделю просто отличный! Вы можете рассчитывать на крупные денежные поступления, выигрыш в лотерею или получение наследства. Также возможны выгодные предложения по работе или бизнесу. Используйте этот шанс, чтобы улучшить свое материальное положение. Только не тратьте деньги сразу, сначала подумайте, куда их вложить.