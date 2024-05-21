Грядет очередная волна холода: следующая неделя заставит одеться тепло, температура устремится вниз

Ждать тепла пока не стоит В начале следующей недели центральную часть России ожидает кратковременная 20-градусная жара, однако уже во второй половине недели возможно возвращение новой волны холода.

Завершение периода заморозков, но с возможными перепадами

Несмотря на то, что период весенних заморозков можно считать практически завершенным, синоптики предупреждают, что холодный фронт все еще может периодически возвращаться. Поэтому не стоит торопиться убирать теплую одежду слишком рано.

Прогноз на начало следующей недели

Ночные температуры не будут опускаться ниже плюс 5-10 градусов.

Днем воздух прогреется до комфортных 15-20 градусов тепла.

Возможное похолодание во второй половине недели

Ожидается еще одна волна холода, но она не заставит ночные температуры опускаться ниже плюс 1-6 градусов.

Днем температура все равно будет держаться в пределах 16-21 градуса выше нуля.

Текущая неделя

В пятницу воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.

В выходные ночи будут более прохладными, но температура не опустится ниже плюс 2-7 градусов.

Днем в выходные будет теплее.

Таким образом, ближайшие дни в центральной России будут характеризоваться резкими колебаниями температур - от относительно комфортной 20-градусной жары в начале следующей недели до возможного возвращения холодов во второй половине недели. Синоптики рекомендуют не спешить с переодеванием в летнюю одежду и быть готовыми к таким перепадам погоды.

Более подробный 10-дневный прогноз погоды для центральной части России:

18-19 мая (текущие выходные):

Ночные температуры: от +2°C до +7°C

Дневные температуры: от +10°C до +15°C

Преимущественно солнечно, без осадков

20-22 мая (начало следующей недели):

Ночные температуры: от +5°C до +10°C

Дневные температуры: от +15°C до +20°C

Солнечно, возможны кратковременные дожди

23-24 мая (середина недели):

Ночные температуры: от +1°C до +6°C

Дневные температуры: от +12°C до +17°C

Переменная облачность, возможны заморозки ночью

25-26 мая (конец недели):

Ночные температуры: от -1°C до +4°C

Дневные температуры: от +8°C до +13°C

Облачно, возможен небольшой дождь

27-29 мая (начало следующей недели):

Ночные температуры: от +2°C до +7°C

Дневные температуры: от +10°C до +15°C

Переменная облачность, местами небольшие осадки

30-31 мая (середина следующей недели):

Ночные температуры: от +3°C до +8°C

Дневные температуры: от +12°C до +17°C

Преимущественно солнечно, без осадков