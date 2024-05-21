Одна ночь — и муравьев с тлей сдует: потребуется всего сто граммов этого средства
- 15:45 21 мая
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- Служба новостей
Муравьи представляют серьезную проблему для огородов и теплиц. Они не только уничтожают полезных насекомых, но и атакуют растения, что также приводит к появлению вредной тли, которая может полностью погубить урожай.
Муравьи предпочитают селиться вблизи плодово-ягодных деревьев и кустарников, а также в теплицах. Бороться с ними непросто, но эксперт советует не пытаться вырывать или выкапывать отдельные муравейники, так как это только усугубит проблему и приведет к увеличению количества муравьев.
Вместо этого рекомендуется следующий способ борьбы:
- Приготовьте раствор, смешав 100 г хозяйственного мыла и 10 мл пихтового масла с водой.
- Вылейте этот раствор на муравейник.
Данная комбинация привлечет на участок колонии божьих коровок, которые являются естественными врагами как муравьев, так и тли. Это позволит комплексно решить проблему с вредителями в огороде и теплице.
Таким образом, эксперт советует бороться с муравьями не механическими, а биологическими методами, которые поспособствуют восстановлению естественного баланса в экосистеме, сообщает портал www.hibiny.ru.