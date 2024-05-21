Посыпаю веник солью — и весь месяц хожу, довольная: вот что происходит — жаль, что раньше не знала

Несмотря на множество современных пылесосов, старый добрый веник все еще остается незаменимым помощником в каждом доме. Многие не знают, что обычная соль может помочь очистить и освежить веник.

Если веник начинает оставлять грязные пятна и мусор, то стоит посыпать его крупной солью и оставить так на несколько часов или на ночь. Соль очистит и продезинфицирует веник даже в труднодоступных местах. Утром веник нужно промыть, чтобы смыть соль и предотвратить ее распространение по дому. Для этого можно использовать раствор теплой воды, уксуса и соли.