Посыпаю веник солью — и весь месяц хожу, довольная: вот что происходит — жаль, что раньше не знала
- 14:16 21 мая
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- Служба новостей
Несмотря на множество современных пылесосов, старый добрый веник все еще остается незаменимым помощником в каждом доме. Многие не знают, что обычная соль может помочь очистить и освежить веник.
Если веник начинает оставлять грязные пятна и мусор, то стоит посыпать его крупной солью и оставить так на несколько часов или на ночь. Соль очистит и продезинфицирует веник даже в труднодоступных местах. Утром веник нужно промыть, чтобы смыть соль и предотвратить ее распространение по дому. Для этого можно использовать раствор теплой воды, уксуса и соли.
После такой обработки даже самый старый веник будет выглядеть как новый. Веники на Руси традиционно делали из природных материалов, таких как береза, зверобой, полынь. Сейчас распространены и искусственные веники, но натуральные варианты по-прежнему популярны, пишет портал Хибины.ru.