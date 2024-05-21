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Сладкие и мясистые перцы заполонят грядки, если добавить эти две дешевые подкормки в мае

Сладкие и мясистые перцы заполонят грядки, если добавить эти две дешевые подкормки в маеfreepik.com

Весна — время активных работ на огороде, и рассада весной требует особого внимания. По словам опытных дачников, чтобы получить богатый урожай сладких и мясистых перцев, необходимо правильно подкармливать растения. Как рассказали эксперты, в мае есть две дешевые подкормки, которые помогут перцам развиваться и обильно плодоносить. Эти простые и доступные средства — дрожжи и древесная зола.

Подкормка дрожжами:

  • Дрожжи содержат полезные микроэлементы, витамины и аминокислоты, ускоряющие рост и укрепляющие корневую систему.
  • Для приготовления смешивают 10 г сухих дрожжей, 1 ложку сахара и 10 л теплой воды, настаивают 2-3 часа.
  • Поливают перцы под корень 1-2 л раствора, повторяя через 10-14 дней.

Подкормка древесной золой:

  • Зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для формирования крупных плодов, а также улучшает структуру и кислотность почвы.
  • Можно вносить золу просто рассыпав вокруг растений и заделывая в верхний слой почвы.
  • Или приготовить раствор - 1 стакан золы на 10 л воды, настаивать сутки, периодически помешивая.
  • Поливают перцы 1-2 л раствора, повторяя через 2-3 недели.

Эти простые и доступные подкормки, по словам экспертов, помогут получить богатый урожай сладких и мясистых перцев.

По словам агрономов, эти дешевые подкормки могут улучшить рост и плодоношение растений, делая ваш огород весной и летом особенно продуктивным, сообщает sevastopolmedia.ru.

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