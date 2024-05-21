Лучше древесной золы и навоза: удобрите этим грядки в конце мая – творит чудеса
- 12:22 21 мая
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Весной важно правильно подкармливать почву в огороде, чтобы обеспечить здоровый рост растений и богатый урожай. Агрономы рекомендуют использовать костную муку в качестве удобрения в конце мая.
Преимущества костной муки:
- Медленное высвобождение питательных веществ (фосфора и кальция) на протяжении всего сезона
- Улучшение структуры почвы, делая ее более рыхлой и водопроницаемой
- Экологичность, так как это натуральное удобрение
Как применять костную муку:
- Тщательно очистить и разрыхлить грядки
- Рассыпать 100-200 г/м2 костной муки по поверхности
- Заделать муку в почву на глубину 5-10 см
- Обильно полить грядки водой
Костную муку можно комбинировать с другими органическими удобрениями для достижения наилучших результатов. Важно также регулярно поливать и удалять сорняки.
В целом, использование костной муки в конце мая - отличный способ подготовить почву и обеспечить растения сбалансированным питанием на весь сезон, сообщает sevastopolmedia.ru.