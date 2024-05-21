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Лучше древесной золы и навоза: удобрите этим грядки в конце мая – творит чудеса

Лучше древесной золы и навоза: удобрите этим грядки в конце мая – творит чудесаФото из архива "Про Города"

Весной важно правильно подкармливать почву в огороде, чтобы обеспечить здоровый рост растений и богатый урожай. Агрономы рекомендуют использовать костную муку в качестве удобрения в конце мая.

Преимущества костной муки:

  • Медленное высвобождение питательных веществ (фосфора и кальция) на протяжении всего сезона
  • Улучшение структуры почвы, делая ее более рыхлой и водопроницаемой
  • Экологичность, так как это натуральное удобрение

Как применять костную муку:

  1. Тщательно очистить и разрыхлить грядки
  2. Рассыпать 100-200 г/м2 костной муки по поверхности
  3. Заделать муку в почву на глубину 5-10 см
  4. Обильно полить грядки водой

Костную муку можно комбинировать с другими органическими удобрениями для достижения наилучших результатов. Важно также регулярно поливать и удалять сорняки.

В целом, использование костной муки в конце мая - отличный способ подготовить почву и обеспечить растения сбалансированным питанием на весь сезон, сообщает sevastopolmedia.ru.

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