Клещи моментально мрут от этого средства: стоит 45 рублей, но защищает лучше магазинного спрея

Использование эфирных масел является одним из эффективных способов защиты от клещей. Исследования показали, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева наиболее эффективны в отпугивании клещей. Их можно приобрести в аптеке или магазине примерно за 45 рублей.

Для усиления и продления действия эфирных масел рекомендуется добавлять их в спирт, уксус или глицерин. Все эти средства абсолютно безопасны для нанесения на кожу человека, но не рекомендуются для обработки шерсти домашних животных, так как некоторые эфирные масла могут быть для них вредными.