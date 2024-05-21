Клещи моментально мрут от этого средства: стоит 45 рублей, но защищает лучше магазинного спрея
- 11:04 21 мая
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- Служба новостей
Использование эфирных масел является одним из эффективных способов защиты от клещей. Исследования показали, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева наиболее эффективны в отпугивании клещей. Их можно приобрести в аптеке или магазине примерно за 45 рублей.
Для усиления и продления действия эфирных масел рекомендуется добавлять их в спирт, уксус или глицерин. Все эти средства абсолютно безопасны для нанесения на кожу человека, но не рекомендуются для обработки шерсти домашних животных, так как некоторые эфирные масла могут быть для них вредными.
В качестве проверенного народного средства упоминается раствор на основе водки и ванилина. Для его приготовления нужно смешать 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки и настаивать в течение 5-7 дней. Этим раствором можно обрабатывать шерсть животных перед выходом на улицу.
Таким образом, эфирные масла являются эффективным средством защиты от клещей, а раствор на основе водки и ванилина может также служить эффективным репеллентом.